近期「#Me Too」風波持續延燒，連台灣演藝圈都遭捲入此事件中，舉凡許傑輝、NONO、黃子佼、宥勝等明星藝人揭被人出面揭露其過往「伸狼爪」的舉動。其中，NONO被網紅小紅老師開記者會指控曾性騷、性侵多女的惡行。而今(25)日，小紅老師再度發聲了。

小紅老師今日透過社群動態發聲，透露自己回台南安慰母親，並指出她的家庭是沒得溝通的家，沒有過節，也沒有家庭日的概念，各自自食其力。而過往媽媽為了多了解她，每天都會看她的直播，藉此知道她的情況，「這次，讓她受驚了。」

小紅老師表示自己事後才跟母親坦承一切，「我笑著說沒事，眼裡含珍珠。」並透露自己是忍耐型人格：「從小到大遇到任何事都沒開口，怕面對、怕被罵，以後我不會了。」並且於文末有感而發地寫下：「我只剩小小脆弱的心臟，要來照顧全世界最愛我的媽媽，好久沒回家了。」

事實上，小紅老師日前召開記者會揭露NONO「伸狼爪」的舉動後，也在社群上發文，繼續加碼爆料仍有不少受害者上門分享證據，且稱NONO當年求婚成功後，仍在勾搭女生。另外，她也隔空喊話NONO：「NONO陳宣裕請給我們一個道歉！你做那些事的勇氣跑哪了？學學別人，有Guts一點好嗎。」

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