MeToo從政壇燒到演藝圈，不少形象良好的男藝人接連翻車，民俗專家楊登嵙表示，今年兔年也是桃花年，容易發生桃花事件，並點名生肖屬兔、雞、鼠的人要特別注意。楊登嵙直言，性騷風波會燒到國曆9月底，而且「還會再爆發更大咖的」。

楊登嵙在《旺好運》專欄撰文指出，「子午卯酉」就是所謂的桃花，子是鼠、午是馬、卯是兔、酉是雞；2023年是兔年，也就是桃花年，所以特別容易發生桃花事件。

2023年生肖屬兔值太歲、雞沖太歲、鼠刑太歲，楊登嵙提醒這3生肖當心桃花事件，並表示演藝圈炎亞綸、黃子佼屬鼠；政治圈立委陳雪生、宅神朱學恒屬兔、行政院政務顧問鄭宏輝、民運人士王丹屬雞，全都出事了。

楊登嵙直言性騷風波會燒到國曆9月底，而且還會再爆更大咖的，包含演藝、政治、校園、法界、醫界以及軍警界。

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