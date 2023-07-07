白家綺身手俐落制服反派陳彥廷，好身材讓人移不開目光。（民視提供）

民視團隊以戲劇方式示範虛擬製作於戲劇製播的應用。（民視提供）

白家綺、潘柏希、陳彥廷今（7）日為民視LED虛擬棚啟用記者會表演，場面震撼。白家綺為了情境表演，和潘柏希一起進行武打訓練，她發揮拼命三娘個性，脖子到間頰骨練到完全不能動，趕緊去醫院打點滴消炎，沒想到血管遭消炎藥衝破，整隻手充血，隔天還去針灸、整骨。

她今天登場大秀好身材、馬甲線若隱若現、還露出豐滿雪乳，讓潘柏希眼睛不知往哪擺、頻頻流汗。白家綺爆料有次穿著表演服彩排，竟發現潘柏希「下面腫一大包」，一問之下才知道原來他很會流汗，口袋裡塞了毛巾。白家綺表演身手俐落博得滿堂彩，想轉當女打仔？她笑回：「有人40歲了才轉當打仔嗎？」還喊話歡迎大家找她演打戲。

最近＃MeToo事件席捲演藝圈，白家綺因為進演藝圈就演壞女人，讓她自帶保護色，「我看起來也不好惹吧。」加上在民視工作，大家都一家親沒有遇過不禮貌的事件。但她透露入行前在居酒屋當工讀生，有一次端盤子要收東西時，被一位客人當眾摸屁股，她當下就把盤子往身上砸，她說可能太年輕也沒想到後果，只是當下其他店員跟老闆就上來維護她，幫她把客人架走，不然客人隨時是要出拳攻擊。