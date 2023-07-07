民進黨爆發性騷擾吃案事件後，引發台灣版＃MeToo運動，但部分指控人遭被指控者以法律手段控訴，為了協助被害者，多個婦女團體與全國律師聯合會組成40名律師後援團，協助被告的指控人，公布「控訴人後援專線」（02-89115595）及「雇主諮詢專線」（02-23883619）。

近日部分控訴人提出控訴後，遭被控訴以誹謗、妨害名譽或高額民事求償等法律手段，未來恐及更要面對更冗長的法律程序，婦女團體除了持續提供法律諮詢外，也結合全國律師聯合會力量，號召更多律師成為控訴人的後盾。

台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯表示，MeToo控訴者是以揭露自身隱私並承擔各界眼光與壓力的勇氣來尋求正義，來避免與減少未來其他人繼續受到同一加害者的騷擾和侵犯。為了讓＃MeToo的動能可以持續，讓受害者不要淪為孤獨的被告，組成律師後援團，讓受害人不要因為擔心被對方反告的威脅，而選擇噤聲。

勵馨基金會執行長王玥好表示，過去1個月平均約3至4件的性騷擾諮詢，但6月已有30多件、數量增加逾10倍；婦女新知秘書長覃玉蓉提及，近來雇主或人資諮詢的電話數量也爆增，顯現就算雇主想做但因政府投入資源不足，導致難尋求協助。

全國律師聯合會性騷擾防治與申訴處理委員會執秘張巧旻說，除了加？性別平等教育、提升社會性平概念外，目前對性騷擾更是要零容忍，如果有性騷擾事件被害人可向律師諮詢或請求訴訟上協助，以維護自身權益。