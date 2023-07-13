MeToo浪潮席捲台灣，根據台南市政府勞工局統計，今年上半年總計受理41件性別工作平等案件，其中有22件屬職場性騷擾，為協助雇主盡快了解職場性騷擾的防治及處置規定，勞工局今年與台南市女性權益促進會合作辦理18場次性別平等暨性騷擾防治工作坊，於7月開始辦理受理報名，鼓勵事業單位踴躍報名參加。

勞工局表示，從2019年起，職場性騷申訴案件逐年遞增，而受理的案件當中，大多屬於餐飲服務業，而且多數來自消費者言語上的性騷，甚至有女服務員被客人以「我想跟妳XX」等露骨言語性騷，另外在受理的申訴案件中，也出現女老闆送女員工「情趣用品」的職場性騷情事。

勞工局長王鑫基指出，事業單位遇到職場性騷擾事件最常發生的樣態是，雇主對性騷擾的樣態認識不清或忽視，如誤以為是個人追求或是玩笑等，或對應該的處置程序不清楚以至於錯失最佳的處理時機，以致未確實採取立即有效糾正補救措施。

勞工局與台南市女性權益促進會今年合作辦理18場性別工作平等暨性騷擾防治工作坊，課程中除教導職場中如何落實就業平等措施，更著重性騷擾防治相關法規介紹及性騷擾調查程序說明，讓參訓人員能夠快速掌握職場性騷擾的處理技巧。

王鑫基說，要避免職場性騷擾問題，關鍵在對於職場是否提供安全保護的環境，讓受害者可以無畏懼尋求支持和協助，如設立專責人員受理申訴、保密及啟動調查等防護機制；同時，企業也應該建立嚴格的反性騷擾政策，加強管理人員和員工對職場性騷擾的認識，並確保適當的懲處機制，以避免職場性騷擾的事件發生。