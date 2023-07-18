國民黨立委傅崐萁18日受訪表示，侯友宜跟他有很暢通的溝通管道，也時常聯繫。（陳薏云攝）

國民黨立委傅崐萁被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨17日公布查無實據。當初國民黨總統參選人侯友宜在爆料甫現時，曾喊出「若調查屬實，絕不寬貸」，對此是否再加深兩人隔閡？傅今表示，侯跟他有很暢通的溝通管道，也時常聯繫，同時意有所指向侯喊話，要善意跨出去跟所有力量的整合，槍口對外不對內，團結非綠力量，才是最大在野黨責無旁貸的歷史責任。

傅崐萁表示，對於2024總統大選，很多人都有表示意見，他跟侯友宜時常聯繫，最近侯也會到花蓮參加地方活動，他也會盛情接待。

至於國民黨困境要怎麼樣整合，傅崐萁認為，必須整合各縣市地方藍、軍公教強力支持者，另外還有非綠力量，包括民眾黨主席柯文哲、鴻海董事長郭台銘，以及大家的好朋友前高雄市長韓國瑜。

傅崐萁向侯友宜喊話，不要辜負台灣有超過60％民眾下架民進黨的決心，2024打贏勝仗，才能讓台灣免於兵凶戰危，一起同心協力，整合非綠力量，集合大家的力量來下架民進黨，這才是共同目標，「能夠善意的跨出去跟所有力量的整合，都歡迎。」

傅最後表示，槍口要對外不對內，國民黨要繼續加油，要團結非綠力量，是最大在野黨責無旁貸的歷史責任。

不過媒體繼續詢問侯辦執行長金溥聰稱喊換侯者是「膿包」，傅說，民主社會任何的聲音，大家應該與尊重，怎麼樣團結所有力量才是當務之急。之後媒體提問有關金溥聰跟地方派系不熟等等問題，傅崐萁皆不再回答，並絕口不提金溥聰三字，隨後離去。