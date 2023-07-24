國民黨全代會正式提名新北市長侯友宜出征2024總統大選，前高雄市長韓國瑜更現身力挺，與侯上演和解擁抱。國民黨立委李德維今日在立法院受訪指出，過去藍軍在黨內整合上稍有紛亂，但兩人展現密切互動，對侯鞏固深藍、正藍情感有正面加分效果，預料2周到1個月後民調會有明顯變化，但不會出現短期反彈，會慢慢發酵。

李德維指出，近期外界傳出韓國瑜迫於壓力出席全代會等聲音，都是綠營所創造出的消息，目的是挑動敏感神經，令他感到不屑，他強調，韓國瑜相當熱愛中華民國和國民黨，至於何時能談政黨合作，他表示，起碼要到9月後，才會知道藍白陣營的真正實力和能耐，才能有所接觸。

至於有意問鼎總統大位的鴻海創辦人郭台銘缺席全代會，還赴花蓮與國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚合體，參加傅崐萁蓮縣原住民族聯合豐年節，他表示，郭是無黨籍，要做什麼沒有人擋得住，雖尊重郭的做法，但參選總統須有更多與社會對話和表達想法，這部分恐怕需要更多測試。

他表示，黨內有部分人士希望對郭台銘動之以情，將郭拉回泛藍大家庭，而徐、傅身為國民黨員，會拿捏好分寸。