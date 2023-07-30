美麗島電子報董事長吳子嘉29日在《董事長開講》公布選7月份的2024年總統大份民調，民進黨賴清德支持度為35.1％支持，民眾黨柯文哲支持度為24.0％，國民黨侯友宜支持度為19.9％，調查期間為7月24、25日。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉30日就表示，「柯文哲現在最大的危機就是，他在30歲至39歲的族群支持度贏賴清德，其他通通都輸，因此他要單獨獲勝當選總統的可能性，不存在，他必須要跟國民黨談」，引發討論。

吳子嘉30日在網路節目《董事長開講》中表示，「柯文哲的民調跟賴清德比較，支持度20歲至29歲輸給賴清德，30歲至39歲贏過賴清德，換言之講，他年輕票越來越多，老人票都是個位數」，吳子嘉也直言，「一看到柯文哲老人票就知道不可能當選了，再看到他的演唱會，柯文哲的年輕票越來越多，他並沒有對老人票花功夫去投入，所以老人票都是個位數」。

吳子嘉強調，「柯文哲現在最大的危機就是，他在30歲至39歲的族群支持度贏賴清德，其他通通都輸，因此他要單獨獲勝當選總統的可能性，不存在，他必須要跟國民黨談，要把他後面老人票的部分補強起來，因為柯文哲是台灣年輕票第一高票的持有人」。

最後吳子嘉也提醒柯文哲，「你現在面臨的是四面包抄的局面，老人票會輸、高屏澎也會輸掉、年輕票也要維持第一；至於柯文哲民調會不會向上走，其實有點難，侯友宜會起來，柯文哲如果不快點調整好團隊，來面臨民進黨下個月份更凌厲攻擊的話，他民調還有可能會往下滑，上揚可能性完全沒有」。