兩岸圓桌論壇今公布針對「中美關係對2024台灣總統大選的影響」民調，若國民黨侯友宜，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三人競選，賴清德的支持度以35.4％微幅領先柯文哲的33.3％，雙方支持度差距僅2.1個百分點。侯友宜的支持度則為18.0％大幅落後。在三人對比支持度當中，賴清德、柯文哲差距僅2.1個百分點；若郭台銘參選，柯文哲受影響最大。

本次民調結果由兩岸圓桌論壇理事長張顯耀今早在記者會上公布，其中，若郭台銘以無黨籍身分參選，賴清德支持度則會以32.4％領先柯文哲的25.9％，雙方差距擴大至6.5個百分點，侯友宜與郭台銘的支持度分別為16.2％以及12.6％，位居第三、第四。

假設郭台銘與柯文哲合作搭配參選，則賴清德支持度35.6％與郭柯搭配支持度34.8％，再度拉近至0.8個百分點。

若國民黨推出侯友宜，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三人競選的情況下，賴清德的支持度雖以35.4％持續性領先，但與柯文哲33.3％之間的支持度差距拉近至2.1個百分點，雙方差距在抽樣誤差範圍內。而侯友宜則持續落後支持度為18.0％。

根據交叉分析，賴清德在高屏澎(51.2％)、雲嘉南(45.4％)的支持度較高，柯文哲則以桃竹苗(49.2％)的支持度較高。除此之外，男性(40.8％)支持柯文哲的比例遠高於女性(26.2％)。從年齡上來看，年齡層越高者支持賴清德的比例越高，年齡層越低者支持柯文哲的比例越高。

從政黨傾向來看，民進黨支持者89.8％會支持賴清德；國民黨支持者則僅67.1％會支持侯友宜，其中有19.0％會轉而支持柯文哲；民眾黨支持者則有86.4％表示會支持柯文哲。顯示國民黨內部支持者的整合仍有相當程度的努力空間。

進一步分析選票流動的情況，則可以發現柯文哲同時吸納了2020年總統大選投給蔡英文、韓國瑜的支持者；投票給韓國瑜有35.3％表示支持柯文哲，而當年投給蔡英文的也有30.1％表示支持柯文哲。

假設郭台銘以無黨籍身分參選，四人參選下的支持度，則以賴清德32.4％為最高，其次為柯文哲25.9％，再者為侯友宜16.2％以及郭台銘12.6％。其中賴清德與柯文哲的支持度差距擴大到6.5個百分點。

根據交叉分析，賴清德在高屏澎(48.5％)、雲嘉南(41.8％)的支持度較高；柯文哲則在桃竹苗(35.5％)的支持度較高，雙方的支持度也在年齡上則以50歲為明顯的分水嶺，50歲以上賴清德的支持度穩定領先柯文哲，而20-49歲則支持柯文哲的比例高於賴清德。

從政黨傾向來看，民進黨支持者有89.6％支持賴清德；而國民黨支持者僅63.2％支持侯友宜，其中16.1％轉為支持郭台銘9.9％支持柯文哲；民眾黨支持者也有11.8％會轉而支持郭台銘，剩下75.4％支持柯文哲。

與三人支持度對比的時候進行交叉分析，則可以發現在三人參選情況下支持柯文哲者，有19.8％會轉為支持郭台銘；而三人參選情況下支持侯友宜者，有10.4％會支持郭台銘。由此可知，在郭台銘參選下受到影響最大的為柯文哲，雙方有相當的支持者重疊。

假設郭台銘與柯文哲合作搭配參選，則賴清德支持度35.6％與郭柯搭配支持度34.8％，再度拉近至0.8個百分點。