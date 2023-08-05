臉書粉專「工程師看政治」認為，明年能夠翻轉泛藍選民最在意的3大事的人，恐怕只有民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照，郭吉銓攝）

民眾黨總統參選人柯文哲接受前立委蔡正元專訪，並強調若選上總統，一定會查新潮流金流、蔡英文論文密件以及高端疫苗。對此，臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）今（5）日表示，明年能夠翻轉這些事的人恐怕只有柯文哲。

柯文哲2日接受網路節目《蔡正元來挑戰》專訪，並痛批新潮流「對國家傷害太大」。此外，柯文哲強調，若當選總統，一定會調查新潮流的可疑金流，也會查蔡英文的博士論文密件以及高端的採購疑雲。

對此，工程師在臉書表示，一般泛藍最在意也念茲在茲的事，如今柯文哲已允諾會處理，該怎麼辦就怎麼辦。工程師認為，柯文哲說話可信，不是隨便講講。

工程師也斷言，明年能夠翻轉這些事的，恐怕只有柯文哲一人，若錯過這個機會，這些事估計就永遠石沉大海。

針對這篇文章論述，有網友認為「認同，這些事只有柯真的會去全都翻出來辦」、「藍綠的政治包袱太重，有些沉痾就需要沒有太多牽扯的人去動」；但也有網友表示「柯說話可信的這句話會笑掉大牙」、「先交代台北市的五大弊案辦到哪裡？」