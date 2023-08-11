距離2024大選只剩半年，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲近期因風波不斷，也被貼上仇女標籤，當前已4日沒有公開行程。對此，前立委郭正亮10日就表示，「柯文哲不希望民進黨立委過半，所以他就要提名的很巧，對國民黨有可能勝選的地方他就會避開，對於民進黨比較強的地方他就提一個」，引發討論。

郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中，對於柯文哲已經神隱4天沒有公開行程，他認為「柯文哲可能也在盤點不分區，還有區域立委」，郭正亮坦言，「事實上因為我們依法規定，區域立委要提名十席，才能夠有不分區，而柯文哲又不希望民進黨立委過半，所以他就要提名的很巧，對國民黨有可能勝選的地方他就會避開，對於民進黨比較強的地方他就提一個」。

不過郭正亮也斷言，「其實當選機率都不是很高，但一定要提，因為規定至少要提10個」。郭正亮提到，「還有不分區，不分區柯文哲也該盤點了，因為民眾黨不分區很可能有8席以上，不分區一定會連動到選情，這比區域立委還重要」，最後郭正亮更斷言，「事實上上次2020國民黨就吃到不分區的虧了，所以我覺得柯文哲應該是忙這種事」。