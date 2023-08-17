2024大選僅剩半年不到的時間，鋒燦新聞網今（17）日公布最新總統民調。在針對「最不可能支持的候選人」的題目，有23.8%受訪者表示不支持民進黨參選人賴清德、民眾黨柯文哲占19.6%、國民黨侯友宜16.9%。

鋒燦新聞網在本月9日到13日展開電話與網路混合民調，民眾最不支持的總統參選人依序為賴清德、柯文哲、侯友宜，另有3.1%表示「都不支持」、21.0%「無意見」。該民調指出，儘管賴清德在2024支持度暫居領先地位，但他也須關注其他政黨、陣營的選民支持，降低仇恨值，這樣才有助於立委選舉跟未來可能當選後的政策推動。

除此之外，該調查也發現，若將鴻海創辦人郭台銘納入，儘管他尚未宣布參選，但不可能支持他的選民有15.6%。與該媒體上個月的調查進行比較，最不可能投票給柯文哲與郭台銘的選民分別上升3.2與2.2個百分點，可推斷出選民對於上述2人喜好呈下降趨勢。

另在「在野整合」方面，針對「請問您贊不贊成國民黨與民眾黨在2024 總統大選時整合推出一組候選人？」贊成的民眾高達41.0%、不贊成的參與者則僅占29.5%、剩下29.5%為尚未決定或無意見。與上月做的民調相比，支持在野整合的人多出2.8個百分點，可視為越來越多的選民期待「在野整合」，此一結果也與上述「不可能支持賴清德」占最多的調查相符合。

該調查由臺大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問諮詢，調查日期為8月9日至8月13日5天，調查對象為全國20歲以上的成年人。調查方法則採電話訪問調查抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，依分層比例抽樣加尾數四碼隨機方式抽樣；網路調查依據縣市別、性別特性所需之目標樣本數，從網路調查平臺會員資料庫內，以隨機抽選符合條件之會員邀請填寫問卷。最終電話訪問調查完成1202份有效樣本，網路調查完成1200份有效樣本，總計完成2402份有效樣本。在95% 的信心水準下，抽樣誤差為±2.0 %%，並依內政部最新人口統計資料進行性別、年齡層、地區別、教育程度加權推估。