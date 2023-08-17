2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而最近有一份最新的民調指出，對於若是由侯友宜、柯文哲兩人在野PK，竟有70％的網友支持「柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》16日對於「國民黨內參民調傳言多，侯柯是否追平令人好奇。若僅以侯友宜與柯文哲PK，你支持誰？」進行網路民調，截至16日晚間23時止，已有近4萬人參與投票，有70％的網友支持「柯文哲」、有19％的網友支持「侯友宜」、有9％的網友則為「都不支持，心中另有人選」、另有2％的網友「不知道／無意見」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「當一個政府領導人，要有敏銳性及好的口條，柯是首選」、「當一個國家領導人，要個性沈穩、正直誠信，且知人善用，擁有經驗、專業的團隊為國家、社會、人民規劃美好的生活願景」、「唯一支持清廉務實勤政愛民的柯文哲，下架民進黨還給台灣一個正常的未來」，不過也有網友認為，「侯友宜的人格特質讓國人安心，國家安定！加油！」、「支持國民黨候選人侯友宜，相信他是會為人民做事的，最近表現佳，加油！」、「唯一支持侯友宜」。