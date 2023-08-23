民眾黨總統參選人柯文哲今天上午前往台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年。（楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今天上午赴台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年，柯文哲完成獻花與追思致敬儀式後，發表談話表示，他主張降低兩岸的惡意螺旋，增加交流對話，優先處理民生議題，國家要照顧八二三退役將士及其遺族，也必須正視戰爭的危險跟和平的代價。

柯文哲今天上午率領競選總幹事黃珊珊、民眾黨祕書長周台竹、黨籍立委邱臣遠、賴香伶、北市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒及一級黨務主管，前往台北忠烈祠向先烈致意。

柯文哲會後表示，今天是八二三戰役勝利65周年，當年守護台灣的戰爭英雄有些在當時就殉國，其餘在這幾年陸陸續續凋零，戰爭的反省不應隨著時間被淡忘、甚至被遺忘，今天他特別率民眾黨同仁們來忠烈祠，除了向英靈致敬也表達追思。

柯文哲強調，八二三不僅是捍衛台澎金馬的指標戰役，也是象徵眾志成城、為自由奮戰的一個時代精神。

柯文哲說，「我們緬懷將士，但不要忘記過去這麼長的時間，金馬戰地居民為戰地政務長期做出的犧牲跟奉獻」，金馬因為地理環境跟天然資源的限制，需要中央政府給予更多資源來發展經濟，台澎金馬互為一體，才能夠促進團結。

柯表示，「我主張降低兩岸的惡意螺旋，增加交流對話，優先處理民生議題」，應該務實規畫國軍訓練，打造專業能戰的軍隊，「我們的立場堅定，但是也保有彈性，這才是確保和平的途徑」。

柯文哲指出，「今天在所有陣亡將士靈前，我們都要飲水思源，感謝當年戰士的熱血奮戰，保障我們自由民主的家園」。

柯文哲認為，國家要照顧八二三退役將士及其遺族，也必須正視戰爭的危險跟和平的代價，台澎金馬是一體的，過去金馬在前線護衛台灣，今天台灣也要幫忙金馬的經濟，「人民團結、台灣自主、經濟發展、兩岸和平。」