台北市長蔣萬安今天率團參加台北上海雙城論壇，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今透過臉書表示，他的兩岸交流立場至今沒改變，主張「五個互相」，多交流可累積善意、避免衝突戰爭，這樣的努力，也不該被汙名抹紅。

柯文哲說，蔣萬安一早率團前往上海參加「2023台北上海雙城論壇」，媒體報導企業界報名踴躍，這反映在嚴峻的兩岸關係下，民間都期盼交流緩和局勢。他也樂見，陸委會從2022年的「拒絕為統戰活動背書」，到今年表示「樂見市政交流」，因為人民的權益不該政黨考量被犧牲。

柯文哲指出，在他任內舉行過八次雙城論壇 ，2015、2017、2019年他率團前往上海參加；2016、2018年在台北舉辦，因為疫情，後3次都是使用視訊，也採取雙方都能接受的美國公司「思科系統」（Cisco System）簽署合作備忘錄。

他表示，8年來我們完成電子票證技術合作、馬拉松、電影節、消費者權益保護、籃球、圍棋、青少年運動員培養、電子競技、創新科技、國樂團、動物園野生動物保育、循環經濟、智慧交通各項交流。「雙城論壇是兩市交流平台，我希望在中國生活的台灣人民被善待，我們也會善待在台的大陸人民。」

柯文哲強調，從當時到現在，他對兩岸交流立場沒有改變，主張「五個互相 」互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，互相諒解，他相信交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好，多交流可以累積善意，更多的善意可以促進更多的交流，建立善的循環，更希望可以避免衝突、避免戰爭。

柯文哲說，這應該是兩岸人民共同的期望，更應當是台灣不管哪個政黨執政力求的目標，這樣的努力，也不該被汙名抹紅。「台灣有許多民眾都在對岸工作與求學，交流絕對是必要的，我衷心祝福蔣市長出訪順利成功！」