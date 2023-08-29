台北市長蔣萬安29日上午前往上海參加雙城論壇，民進黨台北市議員何孟樺要求，時至昨日，共軍仍在擾台、仍在威脅台灣人民，蔣萬安在上海務必做到國家尊嚴要守住、共軍擾台要抗議且全程資訊要透明3點，戒慎恐懼，積極符合台灣人民的期待。

何孟樺痛批，時至昨日，共軍仍在擾台、仍在威脅台灣人民，但蔣萬安卻喜孜孜的要去上海，和恐嚇台灣人民的大陸交流，實在諷刺、悲哀，蔣萬安冥頑不靈、願意承擔背棄人民的罪過，仍要提醒蔣萬安務必在上海做到3點，包含國家尊嚴要守住、共軍擾台要抗議且全程資訊要透明。

她解釋，雙城論壇必須秉持對等交流，避免論壇上遭偷渡統戰意識，蔣萬安也必須「公開」抗議連日來的共軍擾台，不要事後才打馬後炮說「我有私下抗議」。同時，北市府不應重蹈黑箱覆轍，雙城論壇的所有行程、交流內容都要公開透明，蔣萬安也不應該搞行程途中消失的把戲，徒增外界質疑。

何孟樺喊話，蔣萬安已經背棄自己選前對人民的承諾，這次到上海，千萬不能再有擺爛心態，一步錯步步錯，反而應該戒慎恐懼，積極符合台灣人民的期待。