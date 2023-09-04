海葵颱風3日下午3時40分登陸台東東河，劃下1472天無颱風登陸句點，北部地區也帶來陣陣風雨，假日午後，不少民眾冒著風雨出門逛街，在台北車站附近瞬間陣風吹襲路上行人，許多人的傘撐不住強風，瞬間開花反折，頭髮也被風吹得七零八亂。（中時資料照，鄧博仁攝）

中颱海葵昨（3）日登陸台東，並於今早自台南出海，中心目前正於南部沿海打轉。而北市府昨晚宣布，今日正常上班上課，但受颱風外圍環流影響，北市今有不小風雨，這讓市長蔣萬安的臉書遭到網友灌爆。

台北市政府昨晚間表示，根據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，北市尚未列入海葵颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明日照常上班及上課。北市府並提醒，因海葵颱風逐漸遠離，請停放於校園的車輛隔日上午7時前駛離，受石門水庫持續調節性放水影響，北市疏散門尚無法全部開放，北市維持現有疏散門周邊禁停紅黃線開放停車。

網友留言。（圖 / 擷取自蔣萬安臉書）

網友留言。（圖 / 擷取自蔣萬安臉書）

蔣萬安昨發文慶祝93軍人節，向在周末堅守崗位、投入海葵颱風防災的國軍兄弟姊妹致謝，至今早仍未更新文章。結果然貼文卻湧入大批網友留言，表示，「風雨很大欸哈囉」、「萬安，放假，我們冒著風雨上下課也很危險」、「早上風雨很大耶」、「風雨很大好危險好可怕」、「要不要起床看看現在風有多大」、「風雨超大，到底要怎麼上班」。