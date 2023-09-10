「112年台北市籃球社區聯誼賽」由台北市政府體育局所舉辦，10日圓滿落幕，共吸引了208支隊伍報名參賽，2500多名選手一同共襄盛舉，其中男子組共192隊、女子組16隊。參賽隊伍中有許多隊伍都是多年來長期參與本項賽事的老牌勁旅。在激烈的28天賽程後，由男子組摩根智能家居與女子組烤哇邦嘎脫穎而出，奪得本屆賽事的冠軍金盃。

本賽事自6月開始，經過為期3個月各區預賽的激烈廝殺及最關鍵的八強賽後，男子組晉級前四強隊伍分別為大安區的「日本名水13度C」、文山區的「MR.EAST」、南港區的「承盛」，以及來自中正區的「摩根智能家居」。

而女子組採不分區競賽，晉級決賽的隊伍分別是「萌芭蕉」隊以及「烤哇邦嘎」隊。本屆冠軍於今日在台北體育館1樓進行冠軍爭霸戰，女子組萌芭蕉隊雖連續兩年闖進決賽，但今年遇到實力堅強的烤哇邦嘎，最終獲得第二名。男子組則由首次參賽的摩根智能家居對上拿過亞軍的日本名水13度C，經過四節的廝殺後，由摩根智能家居以68比57，11分的差距獲得最終勝利。

今年吸引了眾多好手參加，其中包括去年在泰國職業聯賽打球的林胤軒也前來參賽。林選手表示：籃球社區聯誼賽的強度也不輸外面的聯盟賽，藉此次比賽當作下半年賽事的前哨站，為了維持球感，決定與三五好友一同前來參與本屆賽事。決賽現場邀請到知名籃球DJ鄭鼎威炒熱現場氣氛，讓選手體驗職業聯賽的氛圍，今年也特別邀請「淡江熱舞社」為大家帶來精采熱情的舞蹈！

台北市致力推廣全民運動，運動人口逐年增加，為符合實際女性組隊參賽需求，本屆賽事女子組新增4隊參賽名額，讓更多熱愛運動的女性們加入台北市籃球運動的行列，而雙北即將舉行2025世界壯年運動會，籃球將是熱門競賽種類之一，雙北世壯運將在2024年2月啟動報名，歷年社區聯誼賽籃球隊伍及支持運動的朋友皆歡迎屆時共襄盛舉！