台北市近來發生多起路面塌陷事件，大同區南京西路7月發生1起路面塌陷，今日赤峰街又再度發生。民進黨台北市議員陳怡君批評，大同區2個月2起天坑造成人心惶惶，今日路面塌陷成因更是相當荒謬，市府應制定道路安全巡檢SOP。新工處回覆，近日將開始進行181處熱區優先檢測。

陳怡君說，今日赤峰街路面塌陷原因相當荒謬，為管線穿越水溝溝壁，導致溝壁破裂，水溝的水將泥沙沖刷走後，造成地面下陷的情形。

她指出，大同區有許多街道及水溝溝壁老舊，當路面有裂痕或凹陷時，市府就應該要有警覺預防下陷，啟動檢查現場是否有管線破裂的情形，避免造成嚴重坍塌的狀況。

陳怡君批評，大同區2個月內就有2起天坑事件，可見市府道路安全巡查機制根本不合格。市府必須盡快擬定道路安全巡檢的SOP，主動查核道路安全，還市民安全的用路環境。

新工處養護工程隊長李家龍指出，近日將進行透地雷達檢測，統計３年道路坑洞、各管線單位搶救的地點，最後共列出181處熱區優先檢測，經費需要編列1000萬左右。