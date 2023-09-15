中秋節要到了，台北市副秘書長王秋冬日前率市府局處首長遠赴馬祖敬軍，並代表台北市長蔣萬安市長致贈慰勞金，向堅守崗位保衛國家的國軍官兵表達敬意，也感謝各級幹部長年關懷與照顧在離島服役的台北市子弟。

王秋冬13、14日在台北市軍人服務站長吳遠里及馬祖聯絡組長吳閎祺陪同下，先後前往陸軍馬防部、南竿守備大隊混砲連、北高守備大隊、兩棲偵察營第三連及莒光守備大隊等營區慰問部隊執行戰備辛勞。

王秋冬表示，近來台海情勢緊繃，對岸機艦頻繁擾台，尤其馬祖是國家安全第一線，肩負著保護人民生命財產安全的重任，無論是訓練或勤務都更為繁重，所以他要代表北市府感謝駐軍保國衛民，並提前祝賀官兵中秋佳節愉快。

台北市兵役局補充，王秋冬親切地與國軍官兵寒暄問候，並叮囑大家要注意身體保健，也勉勵台北市子弟要珍惜在國之北疆的服役時光，這些都是未來人生中難得且美好的回憶，雙方互贈紀念品，全程互動溫馨熱絡。

此外，慰勞單位包括馬防部步兵營、支援營、本部連、反甲連、防空連、海軍馬祖基地指揮部、馬祖憲兵隊、軍事安全總隊馬祖工作組等國軍單位。

其中，南竿守備大隊特別執行240迫砲砲操演練，莒光守備大隊也進行105榴砲砲操演練。馬防部指揮官陳中將表示，此次北市敬軍團來訪，讓官兵感受滿滿的暖意，未來將持恆戮力戰備訓練，發揮剛毅不撓的衛疆精神，守護國家安全。

兵役局長李治安分享自身從軍經驗，表示國軍官兵堅守崗位、戮力戰備訓練，無私奉獻只為守護國人與國家安全的精神令人敬佩，未來北市府將持續辦理敬軍活動，做國軍最堅強的後盾，並再次祝福所有守護我們國土的國軍戰士們，有一個愉快的中秋佳節。