今早相關的技師到現場勘查，並在事故周遭設置「路面沉陷點」收集、測量相關數據。(黃敬文攝)

大直民宅陷地案的事故工地昨(20)晚傳出再次發生下沉，今(21)日早上專業技師到場勘察後，認為現場下沉狀況不明顯，相關數據也無明顯變化，但受損民宅的狀況非常不安全，建議盡速拆除；中華民國大地工程技師公會理事長施志鴻表示，現場下沉應是大車頻繁進出，輾壓地面導致，但受損民宅的危害程度甚鉅，「能夠拆就要趕快拆掉」。

今早相關的技師到現場勘查，並在事故周遭設置「路面沉陷點」收集、測量相關數據；施志鴻說，早上勘查過後，道路沒有出現裂痕，也沒有看到明顯沉陷的地方，應是視覺誤差導致現場「感覺下沉明顯」。

他指出，現場的傾斜、下沉狀況，應是事故發生後在安裝鐵皮圍牆時就已經存在，這部份不覺得是這1、2天又再出現的下陷或是裂痕，這幾天的監測數據也沒有明顯的變化，建物也沒有傾斜到令人不安的情形。

不過施志鴻提醒，目前這棟受損民宅是非常不安全的結構物，任何一個外力進來，像是發生地震，甚至是重車從旁進出，都會因為產生震動而對受損民宅產生影響，並對它產生新的損害，這些都是沒辦法預期的，所以應該要盡快拆除，「也本來就應該要拆除」。

至於周邊的民宅是否也會出現下沉狀況，施志鴻則認為沒有不安或是危險的狀況，不過他指出，以事故現場而言，確實因為大車來回經過，造成事故工地周邊有稍微下沉，但影響較不明顯，反而是受損民宅因陷下去的深度約達2公尺，目前仍有不安全的情況，「所以能夠拆就要趕快拆掉」。