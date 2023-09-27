北市將於10月14日午2時30分至5時在信義區101水舞廣場，舉辦「雲端發票人人愛 私菸假酒不要買」園遊會，以萬聖節元素布置會場，現場有AR拍照、樂團演唱等精采表演，稅捐處表示，透過舉辦園遊會寓教於樂的闖關及互動遊戲，提醒民眾切勿購買來路不明、標示不清或售價不合理的菸酒品，以免危害身體健康。

稅捐處表示，民眾購物消費使用載具儲存雲端發票，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金匯入帳戶、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，即日起至10月6日止，可上雲端發票線上捐活動網站，搶先捐9至10月雲端發票兌換園遊會點數券，即可以8張發票兌換10點。

稅捐處說明，園遊會當日將以萬聖節元素布置會場，現場有AR拍照、裝扮南瓜裝工作人員發送糖果，舞台區更有異國風情舞蹈、樂團演唱等精彩表演及有獎徵答活動，另外，民眾捐贈雲端發票可兌換園遊券點數進行趣味闖關、機器人互動遊戲，不但可以熟悉稅務法規及選購合法菸酒常識，還有多項好禮可拿。

為鼓勵民眾捐發票做公益，稅捐處指出，現場還安排驚喜摸彩活動，只要捐贈9至10月的雲端發票10張，就可兌換園遊會點數券10點，再以現場集點券3點兌換摸彩券1張，就有機會抽中三星10.5吋平板、麗克特全自動研磨美式咖啡機、山水智能掃地機器人等大獎，有興趣的民眾歡迎來共襄盛舉。

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