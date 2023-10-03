今年第14號颱風「小犬」逼近台灣，中央氣象署稍早已發布陸上颱風警報，對於是否會對蔬果市場價格造成衝擊，台北農產運銷公司副總經理路全利表示，目前蔬果價格的波動，主要是因為前兩天休市，造成今日需求量上揚的影響，後續要看颱風帶來的風雨是否衝擊蔬果產地，才會使價格出現變化。

根據北農的數據指出，歷經9月3日、10月1日兩天的假日休市後，今(3)日的蔬菜價從平均價46.5元小幅漲至49.9元，水果則從平均價60元掉到58.1元；針對蔬菜價格的小幅上漲，北農說明，由於中秋連休後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，今日進貨量較休市前大幅增加，台北市蔬菜到貨量約1336噸，但交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

北農副總經理路全利表示，價格波動主要因為前兩天休市，所以今天的需求量有出來，導致今天的蔬菜價格有稍微上漲，雖然面臨颱風逼近台灣，但截至目前為止，中央氣象署的資料顯示台灣各地還沒有出現風雨，所以對蔬菜的價格沒有影響。

他說，以蔬菜的生產面來說，雖然蔬菜產地在9月曾遭受大雨量侵襲，但目前已逐步恢復產能，未來要觀察颱風的路近、周邊環流對台灣的影響，若後續蔬菜產區沒有遭受大雨量侵襲，蔬菜的供應量會逐漸穩定，價格也就不會出現較大的波動。