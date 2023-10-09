鋒面通過加上東北季風增強，氣象署表示，今、明兩天氣溫降至24至27度，北部、東半部有雨，雨勢到周三（11日）才趨緩，接著周六第2波東北季風更強，北部、東北部將降到20度，局部地區恐跌破20度。另外，布拉萬颱風今晚到明晨可能增強為中颱，且不排除會增強成強颱，往日本東南方海面前進。

北部本周有兩波降溫，分別是今天跟周六。(氣象署提供)

氣象署預報員林定宜表示，今、明（9、10日）兩天鋒面及東北季風影響水氣多，北部、東半部有局部短暫雨，大台北山區、基隆北海岸、東北部有大雨或豪雨，中南部午後有局部短暫雷陣雨，明天北花蓮也可能有局部大雨。

林定宜說，未來一周持續受東北季風影響，北部、東北部較涼，今、明天氣溫24至27度有涼意，周六、日（14、15日）還有另一波東北季風，強度更強，北部、東北部再降1-2度，約20度出頭，部分地區甚至會跌破20度，有越來越涼的感覺。

颱風部分，林定宜說，小犬颱風已經接近香港，布拉萬颱風預計今晚到明天清晨增強為中度颱風，且不排除繼續增強為強颱，路徑往日本東南方海面移動，兩個颱風對台灣都沒有影響，但周末南海可能會有熱帶性低氣壓生成，要持續觀察。