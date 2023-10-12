今天仍是東北季風環境，水氣比昨天再減少一些，不過大台北、東半部仍有短暫降雨機率；今晨低溫普遍在20至22度，最低溫出現在苗栗19.7度。周日（15日）另一波東北季風南下，北部、東半部有局部短暫雨，溫度還會再降，仍有機會出現20度以下低溫。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天台灣附近持續是東北季風環境，水氣比昨天更少，大台北、東半部雲量仍多，有短暫雨機會，西半部普遍多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。

今天由於水氣偏少，西半部地區輻射冷卻變得更強，各地郊區低溫普遍在20至22度，最低溫出現在苗栗公館19.7度。

粉專表示，周日新一波東北季風南下，除了風速增強以外，水氣也有增多趨勢，迎風面桃園以北部及東半部雲量增加、有局部短暫雨，類似天氣型態將持續到下周一。氣象署指出，這波東北季風增強，各地早晚低溫都會再降1度，北部局部地區可能出現20度以下低溫。