今年第16號颱風「三巴」生成，預測朝北北西移動，對台灣天氣沒有直接影響，不過外圍中高層雲系飄到台灣上空，中、南部地區雲量較多、偶有飄雨，山區也有零星降雨。

中央氣象署指出，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，今天下午2點生成輕度颱風「三巴」（國際命名: SANBA）預測朝北北西移動，對台灣無直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，三巴颱風外圍中高層水氣這幾天會持續飄到台灣上空，中、南部地區會有飄雨情形。

至於未來天氣，明天台灣附近環境為偏東風，水氣較少，各地多雲到晴，迎風面東半部地區有短暫雨，午後山區也有零星陣雨；北台灣高溫略回升，各地天氣較為穩定。

周五起至周日（20至22日）東北季風增強，北部及東北部轉為有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，東部及東南部也有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；北部及東北部氣溫下降，白天剩下23、24度，整天偏涼。