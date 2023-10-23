今天（23日）起台灣周遭吹偏東風，明天（24日）各地天氣穩定，僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，且水氣還會越來越少，待下一波東北季風增強，水氣增加的同時，溫度也會出現驟降。

中央氣象署指出，明天各地呈現多雲到晴的好天氣，僅迎風面基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區則可能出現局部短暫陣雨；溫度方面，會比今日還要溫暖一點，東半部高溫約29度、西半部高溫上看33度，各地早晚低溫約在22度左右，中南部日夜溫差較明顯。

周三（25日）水氣減少，除基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨外，各地天氣都不錯；不過周四（26日）水氣就會開始增加，包括大台北及東半部地區都有局部短暫雨，其他地區也呈現多雲的狀態。

周五（27日）東北季風加華南雲雨區東移，全台有雨變冷。（圖／中央氣象署）

周五（27日）東北季風增強，一直到下周一（30日）為止台灣都會持續受到東北季風影響，北部及東北部天氣將轉涼，加上華南雲雨區東移的關係，台灣周遭水氣雲量都會增加，不只北部及東半部地區會出現局部短暫雨，各地也都有零星雨勢。