中央氣象署表示，今清晨全台最低溫在新竹縣關西19.3度，今天到周四水氣減少氣溫回升，各地多雲到晴，周五開始至周日東北季風增強，北台灣天氣轉濕涼，北部及東半部有雨，中南部雲量增加，山區有零星短暫雨。

氣象署表示，今天（23日）東北季風持續減弱，北台灣氣溫再回升，北部及東半部高溫來到26至29度，中南部31度左右，舒適到有點熱，至於各地低溫約21到24度，新竹以南日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度的變化；迎風面降雨機率仍高，東半部地區及基隆北海岸容易出現短暫雨，至於西半部地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象署表示，周二至周四（24至26日）水氣偏少，各地為多雲到晴，只有基隆北海岸及東半部地區有零星降雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。周二、周三夜晚清晨中南部易有局部霧影響能見度。

氣象署說，周五（27日）東北季風增強，周六、日（28、29日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，高溫從28度降至25度，低溫23度，加上台灣附近水氣偏多，北部及東半部地區降雨機率提高，中南部地區雲量增加，山區有零星短暫雨。