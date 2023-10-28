今天受東北季風及華南雲雨區影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區也有零星降雨；北台灣整天濕涼，今晨最低溫在新北18.4度，白天高溫也只有23至25度。明後天（29、30日）水氣稍減少，不過北部持續濕涼，下周三（11月1日）東北風減弱，各地恢復多雲到晴的天氣。

中央氣象署指出，今天各地雲量偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨；氣溫方面，北部整天濕涼，清晨最低溫在新北18.4度，白天高溫只有23至25度，他地區低溫約21至24度，花東白天高溫24至26度，中南部27至29度。

明後天水氣逐漸減少，不過仍有東北季風影響及殘餘水氣，北部、東北部仍濕涼，南部也有零星降雨，其他地區轉為多雲。

下周二（31日）溫度逐漸回升，降雨範圍縮減，僅剩大台北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。下周三東北風減弱，各地多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫雨。