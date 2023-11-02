今天（2日）各地呈現晴到多雲的狀態，明天（3日）依舊是好天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，不過假日過完下周一（6日）東北季風就會增強，北部、東北部及東部地區將轉涼。

中央氣象署資訊顯示，明天各地普遍為晴到多雲的好天氣，只有東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度部分，白天高溫達32度，近山區內陸還有可能更高，但早晚最低溫卻會降到20度左右，日夜溫差超過10度，提醒早出晚歸的民眾注意保暖。

周末天氣穩定，白天氣溫偏高、日夜溫差大，提醒民眾留意氣溫變化，適時調整穿著。（圖／中央氣象署）

周六、下周日（4、5日）天氣持續維持穩定狀態，且風向為東南到偏南風，白天感受偏熱，但早晚偏涼；下周一上半天會有鋒面通過，中午過後東北季風就會開始增強，包括北部、東北部都將轉涼，桃園以北及東半部降雨機率提高。

下周二（7日）持續受東北季風影響，北部、東北部及東部高溫明顯下降，東北部有短暫雨勢，桃園以北及花東降雨則較為局部；下周三（8）起東北季風將減弱，除東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨外，其餘各地都呈現多雲到晴的天氣。