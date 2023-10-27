受華南雲雨區影響，今天（27日）台灣各地水氣、雲量增加，且東北季風增強，讓氣溫略微降低，明天（28日）降雨會更明顯，且北台灣白天高溫也僅25度左右，提醒民眾外出做好保暖。

中央氣象署最新資訊顯示，持續受東北季風及華南雲雨區影響，明天各地雲量偏多，北部及東半部地區陰雨綿綿，其他地區雖然也有零星降雨，不過主要以山區為主，且越晚水氣越少；溫度部分，各地早晚低溫約21度左右，中、南部白天高溫約29度，整體感受較舒適，不過北台灣白天最高溫也只有約25度左右，感受較涼。

下周日、下周一（29、30日）水氣越來越少，不過北部及東北部位處東北季風的迎風面，因此還是有局部短暫雨勢，其他地方雖然可能出現一些零星降雨，但大部分仍為多雲的天氣。

未來2周天氣先冷後暖、先濕後乾。（圖／中央氣象署）

下周二起（31日）溫度逐漸回升，降雨範圍縮減，除迎風面的大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其餘各地大致呈現多雲到晴的好天氣；下周四（11月2日）東北季風減弱，水氣再減少。

中央氣象署提醒，未來第1周（10/28-11/03）初期轉濕冷，至11月初時逐漸轉乾；未來第2周（11/04-11/10）東北風減弱後，各地天氣則會回暖，除迎風面東半部、北部還有降雨，其餘地區天氣相對穩定；此外，近期菲律賓周圍海域有熱帶擾動發展訊號，氣象署將持續追蹤，並隨時發布最新資訊。