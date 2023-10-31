雖然現在已經入秋，不過至今仍未出現明顯低溫。氣象達人彭啟明昨（30）日指出，目前北邊冷空氣已開始往南侵襲、越過黃河流域，下周有機會到長江流域，不過目前仍看不到顯著的強勁冷空氣南下，「不大像是典型11月上旬的溫度」，可能得等到12月中才有14度冷氣團來襲。

彭啟明在Yahoo! tv直播節目「彭博士觀風向」表示，目前北邊冷空氣相當活躍，已開始往南侵襲、越過黃河流域，下周的11月初有機會到長江流域，不過目前仍看不到顯著的強勁冷空氣南下到台灣附近，「不大像是典型11月上旬的溫度」。

彭啟明提到，過去定義的「東北季風」是19度以下，現在的概念則是泛指東北風就是東北季風，不過若以過去定義來看，「現在一波都還沒有到達」，比往年還要晚很多；彭啟明預測，11月有14度冷氣團的機率低，「可能要到12月中左右的時間」，且冷氣團襲台的次數比較少，強度也比較弱，但還是有可能跟2016年一樣出現很強的寒流。

彭啟明指出，美國已在29日、30日迎來第一波冷空氣，甚至有霜凍情形，約2/3國土降到0度，而東北亞最近也開始降溫，日本、韓國都換季了，趨勢上東亞的溫度慢慢往下走，大陸東岸11月上旬溫度明顯下降，不過台灣隔著台灣海峽，不會急速而是緩步降溫，相較其他地方偏暖，所以最近若出國一定要注意穿著。