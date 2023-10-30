由於持續受東北季風影響，明（31）日桃園以北及宜蘭、花蓮容易出現局部短暫雨，其中東北部有局部較大雨勢，台東地區及新竹、苗栗山區也有零星降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，明天中南部日夜溫差較大，周三（11月1日）起東北季風減弱，降雨範圍縮小，各地白天溫暖偏熱，下周一（6日）東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼。

氣象署預測溫度變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天迎風面水氣多，桃園以北及宜蘭、花蓮容易出現局部短暫雨，其中東北部有局部較大雨勢發生的機率，台東地區及新竹、苗栗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地低溫約20至23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫24至26度，其他地區可以來到28至31度，中南部日夜溫差較大。

氣象署分析未來天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周三東北季風減弱，降雨範圍縮小，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

周四至下周日（2日至5日）天氣更加穩定，風向為偏東到東南風，各地多雲到晴，迎風面的雨更局部，午後山區降雨也零星，白天溫暖偏熱，北部、東南部高溫30、31度，東半部也有28、29度，但清晨各地低溫約21至23度，日夜溫差大；下周一（6日）東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。