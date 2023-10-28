受東北季風及華南雲雨區東移影響，今天（28日）各地雲量偏多，台中以北、東半部地區降雨明顯，明天（29日）水氣開始減少，降雨以迎風面為主，桃園以北感受依然較冷涼，提醒民眾注意保暖。

中央氣象署指出，雖然明天東北季風持續影響台灣，但水氣已有所減少，降雨會以迎風面的北部及東半部為主，南部只會有零星的雨勢，中部地區則呈現多雲的狀態；溫度方面，桃園以北、宜蘭、花蓮天氣較涼，白天高溫不到25度，其餘地區則上看30度，各地早晚低溫只有20度左右。

北台灣的冷空氣，要一直到11月初才會離開。（圖／中央氣象署）

下周日、下周一（29、30日）水氣越來越少，不過北部、東北部因為殘餘水氣的關係，仍有局部短暫雨，且感受仍偏涼，其他地區則為多雲的天氣；下周二、下週三（31日、11月1日）回溫，降雨範圍縮減，除迎風面的大台北地區、東半部地區及恆春半島有短暫降雨。

隨著東北季風減弱，各地天氣將越來越穩定。（圖／中央氣象署）

下周四（2日）水氣會再進一步減少，除基隆北海岸及東半部地區還有零星降雨外，其餘各地為多雲到晴的好天氣；下周五（3日）台灣周遭環境轉偏東風，各地天氣都不錯，只有東半部及基隆北海岸會出現些微雨勢。