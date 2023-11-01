今年雖然有颱風假，終結部分縣市的多年紀錄，不過颱風生成個數在過去兩個月以來，竟創下史上新低（4個）。整合防災總監賈新興PO文，垂直風切偏強、颱風進入「少產期」，都是關鍵原因。

賈新興指出，今年1月至10月，颱風生成數共16個，已寫下1951年以來第三少紀錄；長期平均為22.5個。而造成颱風數目前偏少的原因，和9月、10月「產能開不出來」有關，一共只有4個。

這4個颱風分別是鴛鴦、小犬、布拉萬、三巴。賈新興進一步指出，過去兩個月加起來僅4颱，創史上新低；今年7月至10月（颱風主要生成季節），也只有13個，史上第二少。

他認為，南海至菲律賓東方的季風低壓偏弱，在赤道至北緯10度間，以及東經120度以東，雖然因聖嬰現象伴隨明顯的西風距平，但東經150度至180度、北緯5度至20度的範圍內，「垂直風切異常偏強」。

另外是颱風生成的長期趨勢，自2019年起似乎又進入少產期。上述兩個原因加起來，導致今年颱風個數偏少，接下來進入冬季，想看到颱風的機率又更低了。