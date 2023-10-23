德國否決對沙烏地「颱風」（Typhoon）戰機軍售案，利雅德要轉頭大買法國「飆風」（Rafale ）戰機。

沙烏地阿拉伯在設法添購「颱風」（Typhoon）戰機碰壁後，正打算向法國達梭航太（Dassault Aviation）採購54架「飆風」（Rafale ）戰機。要是這筆交易成功，將是利亞德首度採購法製戰機。而據法國《論壇報》（La Tribune）報導，達梭將在11月10日前回應。

綜合外電報導，法國情資新聞網《情報在線》（Intelligence Online）率先傳出，沙烏地之所以改變心意，是由於添購「颱風」戰機陷入僵局。而癥結在於，流亡美國的沙烏地異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018 年在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害後，德國當局就停止軍售沙國。

由於「颱風」戰機上有1/3元件都是德國製造，因此柏林有權否決任何出口。

而柏林這麼做，不僅可能變相「促銷」法國「飆風」戰機，或許還會使未來「颱風」戰機專案面臨風險，鞏固法國在中東軍武市場的地位。自從埃及2015年成為第一個率先採購「飆風」的中東國家後，2021年又添購了同款戰機，使旗下的「飆風」共達54架。而卡達先後於2015及2017年採購「飆風」，目前共有36架。

而2021年12月時，達梭獲得最重大的一筆訂單，那就是阿拉伯聯合大公國一口氣採購了80架「飆風」，直接對歐洲國家聯手打造的「颱風」戰機構成挑戰。