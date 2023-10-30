東北季風影響，氣象署觀測，今天清晨全台最低溫為新竹關西18.5度，今、明兩天桃園以北、東半部有雨，東北部有局部大雨，周三至周日氣溫回升至30度，各地多雲到晴，至於下波變天時間在下周一（6日）起，大台北、東半部轉雨。

氣象署表示，今、明（30、31日）東北季風持續影響，迎風面桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，其他地區多雲到晴，南部山區偶有短暫雨，午後山區有短暫陣雨，周二東北部有局部較大雨勢；氣溫方面，今天北部及東半部高溫約26至28度，較昨天回升，其他地區因雲量較少，高溫可達29、30度，日夜溫差仍較大。

周三至周日氣溫回升，各地多雲到晴，高溫30度。(氣象署提供)

氣象署說，周三（11月1日）東北季風減弱，降雨範圍縮小；東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有陣雨。周四至周日（2至5日）天氣更穩定，各地多雲到晴，僅東半部地區及基隆北海岸、恆春半島零星雨，午後西半部山區零星短暫陣雨；期間各地高溫可達28至30度，但清晨低溫約20至23度，日夜溫差大。

下周一至下周三（6至8日）大台北、東半部地區及基隆北海岸轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。