澎湃新聞2日報導，今年11月大陸熱得離譜。昨天（11月1日）上海市區徐家匯站最高28.2℃，平20年來上海11月上旬同期最高紀錄；今天（11月2日）最高氣溫26.2℃；明天將達到此次升溫的巔峰。

明天（11月3日），上海依舊受高空西北氣流控制，天氣晴好，氣溫將達到此次升溫的巔峰。具體為多雲到晴，早晨局部地區有霧，20~29℃，偏南風3~4級，空氣相對溼度90％~40％。

11月上海出現29℃天氣多嗎？上海氣象部門表示罕見。徐家匯站自1872年12月有正式氣象觀測數據以來，150年中僅1914年11月3日出現過29.8℃的氣溫，另外有6天日最高氣溫？28℃。11月出現29℃氣溫非常罕見。這麼高的氣溫背後的主要原因是冷空氣的「懈怠」。

目前有一股較強冷空氣正在新疆北部醞釀，本周末中東部地區將開啟氣溫「三米跳板」模式。

周六在冷空氣到來前，上海受暖溼氣流影響，雲系增多，有短時小雨，氣溫並不低，全天氣溫21~28℃。周日下午開始，受較強冷空氣影響，上海風力增大，降水變得明顯，同時氣溫開始下降。下周一全天氣溫僅有13~19℃，體感明顯變涼變冷，要及時增添衣物。下周總體陰雨有所增多，秋燥略有緩解，氣溫回升不明顯。

氣象部門提醒，由於天氣靜穩，周五至周日早晨上海可能出現輻射霧，能見度欠佳，雙休日出行需注意安全。

輻射霧是由於夜間地表輻射冷卻作用使空氣中的水氣達到飽和而形成的霧，主要出現在秋冬季晴朗、微風、近地面水氣比較充沛的夜間或早晨。白天隨著太陽的升高，地面溫度上升，輻射霧也會立即蒸發消散。所以早晨出現輻射霧，常預示著當天有個好天氣。民間就有「早晨地罩霧，盡管曬穀物」、「十霧九晴」的說法。