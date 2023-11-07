胡連長期深耕大陸市場，大陸自主品牌車廠如：比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽，以及合資廠上海通用等知名車廠均是胡連客戶，挾技術優勢，胡連亦已成為美國電動車大廠Tesla大陸區供應商，站穩大陸車市後，胡連啟動全球化佈局，以台北廠、越南廠及印尼廠為三大主力部隊，進軍歐美及東南亞車市，全球化佈局成果已逐步顯現。

受惠於大陸車市傳統旺季來臨，且歐洲及東南亞地區新訂單陸續到手出貨，胡連營運展現強勁成長力道，10月合併營收達7.55億元，月增13.73%，年增12.3%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為58.28億元，年增12%，胡連預估，第4季有望依循往年趨勢比第3季好，挑戰單季歷史新高，獲利亦可望因毛利率回升而同步攀高。

法人預估，胡連今年合併營收可望創下歷年新高，每股盈餘可望逾9元。

在全球化佈局效益顯現下，胡連樂觀看待明年營運，胡連表示，明年合併營收可望較今年兩位數成長，毛利率也會比今年好。