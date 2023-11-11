寶雅前10月合併營收183.5億元，年增14.7%；截至10月底為止，全國共有345間寶雅、34間寶家。

寶雅今年前3季合併營收為164.4億元，年增14.7%，營業毛利為71.66億元，毛利率為43.6%，營業利益為23.4億元，營業利益率14.2%，稅後盈餘18.46億元，年增30.7%，每股盈餘17.84元。

寶雅表示，寶雅國際將持續展店，並藉由新美妝店及店中店型，深化美妝及居家品類，同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

《電週邊》藍天前三季獲利超車去年全年 第4季喜迎旺季急單
《半導體》十銓10月飆史上第3高 Q4旺季拚更上層樓
《百貨股》統一超首創「會員載具抽獎活動」14日開獎 估送出400萬圈粉
#寶雅 #年增 #國際 #合併營收 #14