寶雅前10月合併營收183.5億元，年增14.7%；截至10月底為止，全國共有345間寶雅、34間寶家。
寶雅今年前3季合併營收為164.4億元，年增14.7%，營業毛利為71.66億元，毛利率為43.6%，營業利益為23.4億元，營業利益率14.2%，稅後盈餘18.46億元，年增30.7%，每股盈餘17.84元。
寶雅表示，寶雅國際將持續展店，並藉由新美妝店及店中店型，深化美妝及居家品類，同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
寶雅國際(5904)10月合併營收19.1億元，月減1.35%、年增15.1%，搶攻年底消費商機，POYA寶雅自11月8日至12月5日線上買舉辦為期28天1111購物狂歡節，全館商品最低下殺42折起，助攻11月及12月業績。
寶雅前10月合併營收183.5億元，年增14.7%；截至10月底為止，全國共有345間寶雅、34間寶家。
寶雅今年前3季合併營收為164.4億元，年增14.7%，營業毛利為71.66億元，毛利率為43.6%，營業利益為23.4億元，營業利益率14.2%，稅後盈餘18.46億元，年增30.7%，每股盈餘17.84元。
寶雅表示，寶雅國際將持續展店，並藉由新美妝店及店中店型，深化美妝及居家品類，同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
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