寶雅國際(5904)10月合併營收19.1億元，月減1.35%、年增15.1%，搶攻年底消費商機，POYA寶雅自11月8日至12月5日線上買舉辦為期28天1111購物狂歡節，全館商品最低下殺42折起，助攻11月及12月業績。