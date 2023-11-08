蔡英文總統8日出席「2023台北安全對話開幕活動」。（總統府提供）

蔡英文總統今天表示，日益升高的「灰色地帶」活動嚴重破壞印太區域的穩定，包括在南海和東海的海上恫嚇。台灣更不斷遭遇挑戰，我們首要任務就是要強化自我防衛能力，並藉由精進後備教召訓練和民防來強化社會的韌性，除了協助軍事作戰外，台灣的民防系統還提供確保社會持續運作的任務，我們採取全面的對策以強化重層嚇阻及國防自主。

蔡英文今天上午出席「2023台北安全對話」開幕活動，包括總統府祕書長林佳龍、國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三、總統府副祕書長黃重諺、國安會副祕書長徐斯儉、國防安全研究院董事長霍守業及各國駐臺使節代表等也都出席。

蔡英文以英文致詞表示，我們正處於充滿強烈不確定感的時代。近年來，重大衝突及前所未有的疫情破壞了全球經濟的穩定，威脅世界秩序。如今，烏克蘭持續對抗俄羅斯的入侵，中東也持續爆發衝突。面對這些日益嚴峻的安全挑戰，我們顯然不能將和平視為理所當然。

為了確保全球秩序在這不穩定的時期不受破壞，她說，我們必須堅定捍衛自由民主，對此價值最迫切的威脅可能來自威權政權。日益升高的「灰色地帶」活動嚴重破壞印太區域的穩定。其中包括在南海和東海的海上恫嚇。台灣更是不斷遭遇挑戰，防空識別區遭到日益頻繁的侵擾，周邊有大規模軍事演習，還要面對經濟脅迫和持續的網路攻擊。

總體而言，蔡英文表示，這些手段旨在動搖台灣人民對民主的信心並削弱自我防衛的決心。但是儘管面對這些挑戰，國際社會對支持區域和平穩定的宣示讓我們深受鼓舞。

她舉例，今年5月，「七大工業國集團」（G7）領袖在廣島峰會後發表聯合聲明，重申「台海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺」；就在上個月，澳洲總理艾班尼斯在美國國是訪問期間，與拜登總統共同表示反對單方面改變兩岸現狀。此前，許多國家領袖亦對這個區域的安全表達關切。

蔡英文強調，台灣人民有決心守護我們得之不易的自由民主。因此，我們的首要任務就是要強化自我防衛能力和社會的韌性。過去一年，我們恢復一年期義務兵役，加強義務兵的實戰化訓練，調整部隊結構，確保國軍弟兄姊妹能夠因應現代戰爭的挑戰。

此外，她說，我們的國防預算也連續8年持續增加，明年將較今年成長7.7％，約占GDP的2.5 ％。今年9月，我們「潛艦國造」的第一艘原型艦下水，這是海軍艦艇國造計畫的里程碑。許多人曾認為這項計畫的野心太大，這一切成就證明了我們保衛國家堅定不移的決心。

除了建構作戰能力，台灣還須對抗非傳統威脅。蔡英文指出，威權行為者以錯假訊息發動認知作戰，試圖利用及分化我們自由民主的社會。身為民主國家，台灣對錯假訊息的回應符合民主原則。我們讓民眾具備反駁和舉報虛假或誤導訊息的知識及工具，在維持資訊自由流通和拒絕資訊操縱之間保持謹慎的平衡。

她說，我國政府向民眾即時澄清錯假訊息，並與國際夥伴分享我們的專業。我們的公民社會組織已加緊提供媒體識讀的培訓課程、有關錯假訊息的詳細報告，以及創新的事實查核工具。

蔡英文表示，我們也藉由精進後備教召訓練和民防來強化社會的韌性。除了協助軍事作戰外，台灣的民防系統還提供確保社會持續運作的任務。我們採取全面的對策以強化重層嚇阻及國防自主。台灣人民了解，無論對自己、鄰國或合作夥伴來說，保衛國家都至關重要。

她也提醒大家，台灣的安全與印太地區和世界的安全息息相關。身為國際社會負責任的一員，台灣將持續維護區域和平穩定，並拓展及深化與利害相關各方的夥伴關係。台灣堅守對民主的承諾，已證明是安全可靠的夥伴。

隨著全世界的民主制度正面臨此世代最大的考驗，她呼籲，齊心協力遏止區域中的冒險主義和侵略行為，以確保和平的未來，以及我們共享價值的延續，這「至關重要」。