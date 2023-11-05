第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日於上海登場，由於是疫情之後首屆且全面恢復實體舉行，台商參展狀況受到矚目。據了解，本屆進博會共有20家台商參展，其中中小企業明顯減少。

據悉，本屆進博會共有154個國家、地區和國際組織的來賓，超過3400家參展商和近41萬名專業觀眾註冊報名，全面恢復到疫情前水準。同時，企業展展覽面積創下新高。

大陸全國台企聯會長李政宏出席進博會開幕式時，接受媒體聯訪表示，第一屆參展台商有110多家，第二屆有150多家、展位面積約3000平方公尺。他指出，本屆進博會總共有20家台商參展、展位面積約1800平方公尺，相當於平均每家展場面積都擴大了。

李政宏補充，在進博會首度舉辦的2018年，雖然參展台商家數很多，但是以中小企業居多；如今進博會辦出名聲、影響力與效果之後，有更多人想要參展，就會開始往「精」與「大」的方向發展。

他說明，當企業確實很有影響力，本身在業界有一定地位，就會前來參展；在越來越多廠商報名、展位越辦越大之下，就會相對應地產生把中小企業往外面推的效果。

李政宏分析，從趨勢來看，這或許代表參展門檻相對提高，由於進博會算是世界級的大展會，中小企業花費較高，就會衡量參展的成本效益比。

被問及台商減少參展與大陸經濟發展之間的關聯性時，李政宏回應，通常展覽會與當地的經濟指標雖然有掛鉤關係，但從逆向思維來看，正是因為如此，企業更是要推銷與宣傳自己、拉動消費，「你越不宣傳越沒有人知道你，你產品怎麼賣」。