中國大陸教育部新聞辦微信公眾號「微言教育」10日消息，法國巴黎舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）第42屆大會，當地時間9日通過了在中國上海設立教科文組織國際STEM（科學、技術、工程、數學）教育研究所的決議，標誌著教科文組織一類中心首次落戶中國大陸。

教科文組織大會教育委員會審議了該決議，會員國爭相發言，創下大會單項議題發言國數量紀錄。各國感謝中國大陸關於在上海設立一類中心的建議，認為這是對教科文組織的大力支持，對於全球應對新科技革命帶來的挑戰、加快實現教育2030目標十分關鍵。各國讚賞教科文組織祕書處所做工作，支持關於在上海建立中心的決議草案。隨後，會議主席宣布決議通過。

中國大陸代表團團長、教育部部長懷進鵬在會議通過決議後發言中表示，教科文組織的這一決議體現了會員國面向未來的遠見卓識和團結合作的崇高精神，新研究所的設立對於提升教科文組織在相關領域領導力、實現本組織宗旨使命、應對當前複雜挑戰、推動全球教育變革將產生積極影響。中國大陸讚賞教科文組織祕書處的重視和高品質、高效率工作，感謝為中心設立提供智慧和幫助的所有國家、機構和人士。中國大陸將認真履行承諾，全力配合教科文組織祕書處落實好本次大會決議，支持祕書處做好研究所的各項籌備工作，推動研究所早日建成運行。

委員會的決議標誌著本組織推進STEM教育工作的新起點，新的研究所必將彙聚全球智慧與力量，推動STEM教育不斷邁上新台階，為加速實現2030年可持續發展目標、建設一個更加美好的世界作出重要貢獻。

國際STEM教育研究所系教科文組織組成部分，是教科文組織在全球設立的第10個一類中心，也是在歐美之外首個全球性一類中心。其主要職能是促進科學、技術、工程和數學領域從幼兒到成人各個階段包容、公平、適切和優質的全民教育，發揮STEM教育領域資訊交流中心、網路中心、資源中心和能力建設中心的作用，服務教科文組織戰略和會員國需求，為聯合國可持續發展議程及世界和平與發展作出貢獻。