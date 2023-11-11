苗栗縣首個公辦民營森林實驗小學信德國小，11日正式揭牌，苗栗縣長夫人陳美琦到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣首個公辦民營森林實驗小學信德國小，11日正式揭牌，頭份市長羅雪珠（左起）縣議員蕭詠萱、陳碧華到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣首個公辦民營森林實驗小學信德國小，11日正式揭牌，苗栗縣副議長張淑芬等到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣首個公辦民營森林實驗小學信德國小，11日正式揭牌，頭份市長羅雪珠等到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣首個公辦民營森林實驗小學信德國小，11日正式揭牌，苗栗縣長夫人陳美琦感謝吳國精董事長熱心苗栗教育。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信德國小，是位在頭份市後花園流東里1處小山坡上的美麗小學，2年前因受台灣光罩科技公司資助辦理攀樹活動，打開了苗栗縣首個公辦民營森林實驗小學的契機，今年7月，苗栗縣政府正式與光罩慈善基金會簽約，將以品德教育為校方最高教育宗旨。11日上午舉行揭牌，苗栗縣長夫人陳美琦感謝基金會共同將信德國小打造成縣內最優質的「光品博雅幸福學校」

台灣光罩慈善基金會近年來積極投注資源在苗栗縣10個國中小學，各自發展不同的教學需求，頭份市信德國小是全市位置最偏遠的國小，全校學生包括幼兒園2班，國小6班，共150名學生，2年前基金會因資助學校「攀樹課程」因而與校方結下不解之緣。

光罩慈善基金會董事長吳國精是在去年3月與苗栗縣前縣長徐耀昌討論爭取國小公辦民營，來作為苗栗縣全個實驗森林小學，吳國精選定信德國小為計畫目標，徐耀昌樂觀其成全力推動，基金會於去年7月間完成初步規畫，正式向縣府提案申請，獲得現任縣長鍾東錦同意，縣府與光罩慈善基金會於7月正式簽約，從本學期間始運作。

信德國小原任校長黃文昭繼續擔任校長職務，他訂定「光品博雅」公辦民營實驗教育方案，將品德教育列為學生教育的最重要宗旨，並輔以生命、生活、生涯及美學、文化、科學等發展課程，讓老師以引導式教學把學習還給學生，培養孩子自主學習的能力。這項創新的教學模式，更吸引了縣議員陳碧華，特別將國小2年級的孫子，從竹南鎮送來信德國小，期望能接受不同的教學歷程。

11月11日光棍節正是信德國小成立56周年的校慶，校方利用校慶舉行轉換成民營試驗森林小學揭牌儀式，苗栗縣長夫人陳美琦、苗栗縣副議長張淑芬、縣議員陳碧華、蕭詠萱、陳光軒、曾玟學等到場祝賀，期望信德國小能成為最成功的試驗森林小學先驅。