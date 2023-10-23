蔡英文總統今天在重陽節重申長照政策指出，讓長輩受到更好的照顧，是政府一直努力的目標。長照預算今年是647億，明年更會達到876億。國家推動長照政策，顧的不只是長輩，而是顧好大家的未來。「政府會繼續努力推動各項政策，讓長輩的生活更健康、更安心」。

蔡英文表示，上個禮拜，她特地到新北市探望了百歲人瑞彭李足妹。兩人一起看了相冊，看到了許多美好的回憶，也聽到阿嬤的家人跟她分享阿嬤生活的點點滴滴，一家子照顧阿嬤的用心和溫暖的親情，讓她非常感動。

她強調，讓長輩受到更好的照顧，是政府一直努力的目標。在她2016年剛上任時，長照預算只有50億元，逐年增加到今年是647億，明年更會達到876億。我們也持續增加各部會經費、擴增服務據點，建構完整的服務體系，讓長輩和照顧者都能得到更多的支持。

目前，長照據點已經從700多個，成長達到1萬2千個，長照服務人力增加到9萬多人。蔡英文表示，每個人都會老，年長後都需要照顧，國家推動長照政策，顧的不只是長輩，而是顧好大家的未來。

她感謝投入長照工作的夥伴，將政策執行得更貼心、更周到，政府也會繼續努力推動各項政策，讓長輩的生活更健康、更安心。「重陽節到了，祝所有的長輩身體健康、平安！」