台北市及新北市推動共享單車已經很多年，但迄今基隆都沒有類似的設施。基隆市長謝國樑自上任後，積極希望引進電動共享運具，預期將會同時引進電動自行車、電動機車，以及數量不多的電動汽車，如果一切順利，預估將在明年9月開學前會正式上路。

台北市及新北市的YouBike公共自行車租賃系統，早已經成為市民生活及交通的一部分，但到目前為止，基隆都始終沒有這樣的共享運具出現。但在基隆市長謝國樑上台後，一直積極規畫並推動公共共享運具的實現。

今年7月，基隆市政府交通處辦理「基隆市公共自行車租賃系統建置可行性評估及規畫案」就是為了基隆引進YouBike系統做了開頭。交通處表示，公共自行車系統經過評估，將以「通勤通學」以及「觀光休閒」兩個層面進行站點的設置。

初步評估將以基隆火車站與城際轉運站為起點，以和平島、海科館、外木山等觀光廊帶及基隆河沿岸等熱門景點，並與鄰近公有停車場結合作為自行車租賃系統設置點，逐步建立基隆市成為具綠色共享運輸系統「友善觀光休閒城市」。

但除了建置雙北都有的YouBike系統外，謝國樑也多次在不同的場合指出，基隆與雙北最大的不同在於，基隆全年多雨、多山坡，相較之下，基隆更適合的共享運具是附帶電動輔助的自行車，或是電動機車，且有助於城市觀光景點的移動。另外，電動輔助自行車也是公共自行車趨勢，後續會優先導入電動輔助自行車或電動機車，供民眾多元選擇及吸引更多民眾使用。

因此除了YouBike外，據了解，基隆市政府也正積極規畫包括電動自行車、電動機車，以及引進電動汽車在內的共享運具，屆時將會一次推出上路。至於時程，目前預估將會在明年9月開學前上路，解決基隆市通勤、通學以及休閒、娛樂的最後一哩路。