基隆市上月16日推出「TPASS」專屬基隆市內的288元定期票，截至3日已售出4000組，為方便市民購買，基市府交通處新增2台自助售票機。圖為信二停車場1樓新增的售票機。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市上月16日推出「TPASS」專屬基隆市內的288元定期票，截至3日已售出4000組，只要支付288元，即可30日內於基隆市內無限制搭乘市公車與台鐵。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市推出的「TPASS」 288定期票自10月16日上線，截至11月3日止，已有約4000人購買使用，嘉惠許多市內通勤的民眾及學生。基隆市政府交通處表示，即日起於二信循環站的東岸廣場1樓，以及信二停車場1樓各增設1台自助售票機，民眾除可購買基隆288月票外，也可購買或續購基北北桃1200都會通定期票。

交通處表示，目前民眾可於全家便利商店、台鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福站、悠遊卡線上APP，以及東岸廣場1樓臨時據點購買基隆市288定期票。目前自助售票機上路後，原東岸廣場1樓臨時據點自即日起，每日營業時間調整為中午12時至晚間8時，並於11月10日結束。

交通處長王圳宏提醒，基隆市288定期票可於到期前10日內辦理續購。舉例而言，若到期日為11月14日，11月5日至14日就可續購下一次的定期票，並從11月15日自動起算下一次定期票的30天有效期間。市民朋友搭乘公車上下車刷卡或搭乘火車進出閘門時，螢幕上方會顯示定期票到期日，需多加留意。

王圳宏表示，TPASS基隆市288定期票紀念版限定卡片正在熱賣中，可在國光客運基隆站自助售票機（悠遊卡）、蝦皮購物（一卡通）、7-11（愛金卡、icash）及東岸廣場1樓臨時據點購買。民眾完成資料登錄並辦理記名服務後，將可領取交通部公路局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，歡迎前往指定通路購買。

基隆的288定期票是10月16日啟用，透過中央與基隆市政府合作推行。因基隆有很多在地就學、就業人口，會從市區坐公車轉乘到火車站坐火車到五堵、六堵、七堵、八堵等，並未跨出基隆市境到雙北、桃園等地，就適合申請288，可與基北北桃1200定期票做出區隔，市府預估可嘉惠上萬人。