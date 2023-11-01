基隆市政府社會處1日於議會提出業務報告，多位議員針對長照問題提出質詢與改善建議。市議員許睿慈建議，針對照服人力不足，需考量是否既有人力流失，以及可否補助教育訓練費用，並需追蹤照服員實際從業後，6年換照還在職的比率，從全面性檢討解決長照人力問題。（徐佑昇攝）

基隆市政府社會處1日於議會提出業務報告，多位議員針對長照問題提出質詢與改善建議。社會處長楊玉欣（前排左一）回應，要執行「有愛城市」的願景，需要做非常多的改變與整合，會收集議員的意見調整執行，也相信明年在充足預算的支持下，能夠有更多作為。（徐佑昇攝）

基隆已邁向「超高齡社會」，長照政策是重中之重。基隆市議會1日由社會處就長照、婦幼等業務進行報告。市議員陳冠羽表示，基隆長照關懷據點需再投入資源，讓關懷積極外展。市議員許睿慈則質疑，報告只有願景式的說法，但沒有成效比較檢討，也未積極解決人力不足問題。社會處長楊玉欣回應，因今年的預算去年已編列，較難有更多新的計畫，會根據議員的建議，全面改善。

市議員陳冠羽表示，基隆市65歲以上的高齡人口數統計至今年9底月已達19.94％，然而長照政策改革進展牛步，市府除了該上緊發條回應超高齡化社會到來之外，已經建置96處的關懷據點更需投入資源，讓據點關懷訪視工作走出去，積極外展。

陳冠羽強調，基隆市關懷據點有4困境，分別是長輩參與率難提升，尤其是男性長輩不太願意前來、難以發掘新個案，服務量能受限、志工人力逐漸高齡跟減少等問題。其中最辛苦的是關懷據點輔導員加督導只有5位，每位輔導員必須負責20個據點，完全超過中央標準。

陳建議，在長照改革「暖身」時，市府更該著重關懷據點初級預防及健康促進的角色，讓長輩在地安老，也回歸據點本質透過志工與里、鄰長相互合作，拓展服務量能，克服山區困境，將服務帶到家門前。

具有長照專業背景的市議員許睿慈則質疑，距離上次定期會半年過去了，每周的長照會議與會人員專業背景是哪些？專家給予意見後的具體作為及規畫在哪裡？會議是否流於形式？

許也指出，仁愛之家預計於第四季再次招標，但過去已流標四次，再次招標是否有評估過去流標原因，以及未來要如何重新調整？此外，未來的長照園區規畫設置多少身障床位、多少公費床位、自費床位如何收費？這些社會處都必須明訂後才能招商，不是繼續做「打高空式」的願景報告。

許強調，基隆長照園區規模龐大，約莫可開出800床，再加上原有的240床，是近1000床的園區，但經過2017年「長福法」通過後，每一單位上限僅能設置200床，所以要拆成幾個長照單位，這些都是社會處必須要有認知並解決的部分。

許並建議，針對照服人力不足，也需考量是否既有人力流失，提供人員繼續教育，是社會處可留住人力的福利措施，應考量可否補助教育訓練費用，並需追蹤照服員實際從業後，6年換照還在職的比率，從全面性檢討解決長照人力問題。

社會處長楊玉欣回應，要執行「有愛城市」的社會福利政策願景，需要做非常多的改變與跨局處的整合，但礙於今年的預算去年已編列，許多創新與改革性的措施，僅能在現有預算下努力進行。

楊強調，根據聯合國公約等精神，對於老人、兒童、婦女以及身障等族群，會全面照顧並檢討精進，而目前社會處的業務也相當繁雜，許多措施例如無紙化作業等仍有待改善，會收集議員的意見調整執行，也相信明年在充足預算的支持下，能夠有更多作為。