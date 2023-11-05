海洋委員會所屬的海巡署桃園艦，今年5月間靠泊在基隆港西岸1A碼頭時，遭一名李姓男子闖上船過了一夜後，次日上午才被艦上機師發現，並報警逮獲。日前經基隆地檢署偵查後，依《刑法》侵入住居罪，向基隆地方法院聲請簡易判決。

據了解，李男平日是在基隆市區的街友，今年5月23日晚間9時26分，路經基隆港西一A碼頭，眼見桃園艦的舷梯沒有人看管，就把舷梯上的「公務船舶禁止進入」的警示牌移開，大搖大擺走上桃園艦，還進入提供給VIP貴賓的住宿艙睡了一覺。

到了24日上午，李男睡醒後，還走出艙門在艦上四處亂逛，直到他開了由謝姓機師住宿的艙門，不料謝姓機師剛好在房間裡，他隨即自房間內追出。李男怕被抓到，就躲進另一個貴賓VIP艙內。謝姓機師前往查看，發現李男躲在艙內廁所，報警當場查獲李男。

事發後，海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊對李男提出「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」刑事告訴。基隆地檢署檢察官在經過調查後，依李男自白、謝姓機師指訴和監視錄影照片等事證，認定李男涉犯《刑法》第306條的侵入住居罪，向基隆地方法院聲請簡易判決。

依《刑法》相關規定，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦，可處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金。

艦隊分署則是表示，針對這起案件，已深切檢討並追究相關人員責任，另為防止類似案件再度發生，已於各式艦艇梯口登艦處之攝影機增設感應警報，並於泊靠碼頭後關閉主甲板艙區對外通道及上鎖。