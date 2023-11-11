安樂區五福里兒童遊具封閉後缺乏管理，遊具發生鏽蝕、斷裂。基隆市議員吳驊珈質疑市府不重視兒童安全。（張志康攝）

安樂區五福里兒童遊具年初封閉，但民眾發現遊具已經鏽蝕、斷裂，擔心兒童在附近遊玩，易肇生危險。（張志康攝）

自2017年衛福部修訂《兒童遊戲場設施安全管理規範》以來，全台兒童遊具都面臨檢驗大塞車，且未符合相關規範的遊具，都必須停用待拆。基隆市安樂區就有一處鄰里公園的兒童遊戲區，因遊具不符標準封閉，但過了半年，市府卻不拆不管，議員痛批市府枉顧兒童安全。基隆市政府表示，將會儘速拆除。

基隆市議員吳驊珈表示，安樂區五福里的這處鄰里公園兒童遊樂區，因為遊具不符標準，在今年初就已經宣告封閉，但截至目前已超過半年，市府就這麼放著既不拆也不管。

她質疑，這些遊具有些部分都已經生鏽、斷裂，市府雖然有在遊具上貼公告、拉起封鎖線，但不是每個小朋友都能夠理解公告及封鎖線的意義，若小朋友趁著大人不注意的時候進入遊玩導致受傷，誰要為此負責？

五福里里長舒瑞利也說，這是里內惟一一處小朋友的遊憩場所，附近居民也常帶著小孩來這裡玩耍。但隨著遊具封閉，現在只能看不能玩。這也就算了，現在遊具還出現破損，可能導致在附近遊玩小朋友發生危險。他認為，既然遊具不合標準就應儘速拆除，讓小朋友有個安全活動空間。

吳驊珈指出，遊具上鐵製材質的攀爬網，已經鏽蝕斷裂，再加上遊具多處鏽蝕、破裂，就算不開放孩子遊玩，都有可能讓在附近玩耍的孩子一個不小心就受傷。她今年5月就曾向市府反映這個狀況，但得到的答案卻僅是拉起封鎖線，並說因為沒有經費，所以暫時無法拆除。她質疑，若孩子因此受傷，誰要負這個責任？

吳驊珈說，不僅五福里這裡的兒童遊具，大武崙森林公園與安和公園損壞遊具迄今也未修繕，要求市府重視孩童的遊具安全。

基隆市政府表示，原本計畫向中央爭取經費，興建新的兒童遊具設施同時，一併將舊遊具拆除，但目前該遊具已損壞，將儘速拆除。